Il brutto anatroccolo, o se preferite, il pesce fuor d'acqua. Entrambe le metafore zoologiche calzano per descrivere il Teun Koopmeiners dei primi cinque mesi alla Juventus, lontano dal giocatore che aveva trascinato l'Atalanta nelle sue ultime tre stagioni. Il cigno di Bergamo, arrivato a Torino, si è trasformato in un pulcino bagnato: timido, impacciato, mai decisivo.Un contrasto netto rispetto alle aspettative dei tifosi bianconeri, ma anche di Giuntoli e Motta, che lo avevano acquistato e voluto con forza per ridisegnare il centrocampo della Juve. Eppure, oggi si ritrovano con un calciatore che nell'ultima partita contro il Como ha messo insieme appena 14 passaggi riusciti in un'ora di gioco, meno di uno ogni 4 minuti.