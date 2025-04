Koopemeiners esce acciaccato: sostituito in Juventus-Lecce, Tudor conferma: 'Problema al tendine'

Le condizioni di Koopmeiners

è stato il grande protagonista di. Il centrocampista olandese, schierato con una maglia da titolare da Tudor, ha sbloccato il match dopo appena due minuti quando, su imbeccata di Vlahovic, ha trafitto Falcone con un diagonale imparabile. Protagonista di una prova di alto livello, l'ex Atalanta è uscito al 67' per lasciare spazio ad Andrea Cambiaso. Tuttavia, secondo quanto riferito da DAZN, Koop non è uscito al meglio dal terreno di gioco.Dopo il cambio, secondo quanto riferito da DAZN, Koopmeiners avrebbe accusato un fastidio muscolare e dopo la sostituzione non si è accomodato in panchina ma si è recato direttamente negli spogliatoi. Nel post partita, ai microfoni di DAZN, Igor Tudor ha confermato la problematica fisica del suo calciatore:

"Il cambio? Un problema al tendine. Sono felice per il goal. L'ho visto più di gamba, si è messo ovunque. Questo goal gli dà fiducia"