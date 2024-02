Si avvicina sempre di più il momento in cui ilriscatterà Koni. Mancano solo sei presenze, infatti, al giovane difensore per far sì che per il club rossoblù si attivi l'opzione di acquisto, che porterà benefici anche alla. Grazie a questa operazione, come spiegano i colleghi di Calciomercato.com, la società bianconera andrebbe a incassare circa 8 milioni di euro, da reinvestire poi sul mercato estivo. Il belga classe 2002 ha vissuto la scorsa stagione all'Empoli, per poi passare appunto al Genoa: per lui, finora, 17 "gettoni" in campionato con la squadra di Alberto Gilardino, che gli ha dato sempre fiducia.