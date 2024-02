Durante un'intervista a Radio Serie A, Koniha discusso dei suoi punti di riferimento come difensore. Oltre a lodare Chiellini come il migliore in assoluto, ha citato Bastoni dell'Inter come uno dei difensori più solidi nella Serie A attuale. De Winter ha espresso grande ammirazione per entrambi i giocatori, riconoscendoli come modelli da seguire nel proprio percorso calcistico. La sua analisi evidenzia l'importanza di avere riferimenti di alto livello per aspirare all'eccellenza nella professione di difensore."Chiellini per me rimane il difensore più forte. Nella Serie A di oggi il più forte penso sia Bastoni".