Kolo Muani: 'Yildiz di un'altra categoria. Restare alla Juventus? A fine torneo vedremo'

AFP or licensors

Juventus, le parole di Kolo Muani

Non ha segnato contro il Wydad maresta in questo momento centrale per lal centravanti francese ha giocato da titolare entrambe le partite fin qui disputate al Mondiale per Club, segnale chiaro della fiducia che il tecnico ha nei suoi confronti. Kolo Muani, il cui futuro è ancora in bilico nonostante la Juventus stia lavorando con il PSG per tenerlo anche dopo la competizione negli Stati Uniti, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport riguardanti anche ciò che potrà succedere dopo il Mondiale

"Contro il Wydad abbiamo fatto una grandissima gara, avviata subito alla grande con i due guizzi di Yildiz, anche se in realtà io credo che sull’autogol di Boutouil Kenan volesse passarla a me. Quando il Wydad ha fatto il 2-1 siamo stati bravi a restare sul pezzo e a chiudere la partita"."Ora ci aspetta il Manchester City di Guardiola, la prima europea del nostro torneo. Sarà una bella sfida, che dovremo preparare nel migliore dei modi per vincere”.“Kenan è fortissimo, giocare insieme a lui è pura magia. Ha numeri pazzeschi e te ne accorgi soprattutto in allenamento. E davvero di un’altra categoria, un ragazzo eccezionale. È un piacere poter condividere il campo con lui. Spero che vinca dei trofei con la Juve e a livello individuale: ha tutto per riuscirci”."Di queste cose non so nulla. Io sto cercando di concentrarmi sul Mondiale per Club, che è una competizione velocissima. A torneo finito vedremo che cosa succederà sul mercato. Alla Juventus però sono davvero felice, mi sento bene".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui