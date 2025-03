Kolo Muani, Vlahovic e Koopmeiners, in Nazionale non cambia nulla: il problema non è la Juventus

2025 Getty Images

Kolo Muani sostituito con la Francia

Minuti giocati: 64'

Passaggi: 16

Tiri: 0

Dribbling (riusciti): 1(0)



Vlahovic non si sblocca con la Serbia

Minuti giocati: 90

Tiri in porta: 0

Tiri fuori: 2

Palloni persi: 19

Koopmeiners in panchina con l'Olanda

Minuti giocati: 16

Passaggi (riusciti). 3 (1), 33%

Tiri: 0

Palloni persi: 3

La sosta per le Nazionali è arrivata nel momento giusto per la Juventus , reduce da sette goal subiti e zero fatti nelle ultime due partite di campionato. Non sarà una settimana in più a a fare i miracoli e a cambiare una situazione così difficile, ma almeno èed è stato chiamato dai rispettivi commissari tecnici. Posto diverso, aria nuova, compagni differenti; tutto ciò può far bene ma non basta, ovviamente.Non basta perché poi c'è il campo che ha già dato qualche risposta in tal senso. Sono scesi in campo i primi bianconeri e non sono arrivati segnali positivi da parte di quei giocatori che più avrebbero bisogno invece di ritrovare fiducia. Da Kolo Muani , che aveva iniziato alla grande ma si è piano piano spento fino ache ha ritrovato solo i minuti elasciato fuori per gran parte della partita. Tutti e tre non escono positivamente dalle rispettive gare. Una dimostrazione che sì, l'ambiente Juventus in questo momento non aiuta a rendere ma il problema non può essere solo quello.Ad esempio, di Kolo Muani si è detto come la Juventus lo abbia in qualche modo "spento" con il passare delle settimane dopo l'avvio superlativo. In realtà però, l'attaccante francese arrivava da mesi difficili al PSG e anche in Nazionale ha vissuto una serata complicata. Titolare nel tridente schierato da Deschamps, è stato sostituito dopo 64 minuti, quando il risultato era già 2-0 per la Croazia. Questi i numeri della sua partita."Con me giocherà sempre" ha detto il commissario tecnico della Serbia, Stojkovic. E in effetti è rimasto in campo per tutta la partita contro l'Austria (finita 1-1) ma ancora una volta il numero nove della Juventus ha finito senza segnare con la maglia della Nazionale. Il goal manca da due anni con la Serbia e se è vero che la gestione della Juventus può essere criticata, senza dubbio non è migliore quella della Serbia, almeno in campo.Più di tutti è Koopmeiners che avrebbe necessità di una reazione, di qualcosa che possa svoltargli una stagione così deludente con la Juventus. Non è arrivata da Olanda-Spagna, visto che Koeman ha scelto di tenerlo fuori per oltre 70 minuti. L'ex Atalanta è subentrato nel finale sul risultato di 2-1 a favore e mentre era in campo l'Olanda ha preso il goal del definitivo pareggio.