Kolo Muani ha smesso di segnare mostrando la differenza con Vlahovic

Kolo Muani non segna da sei partite

Era impossibile immaginare chE infatti così è andata anche se il "calo" è stato drastico. Dopo un impatto incredibile con cinque goal nelle prime tre partite disputate, l'attaccante francese non ha più trovato la rete. Un caso o è terminata la "magia" dell'inizio? Intanto,A Napoli subito goal, praticamente al primo pallone toccato in maglia bianconera. Poi le due doppiette con Empoli e Como.Ecco, quello a Como, quasi un mese fa, è stato però l'ultimo goal del giocatore di proprietà del PSG. Kolo Muani è rimasto a secco nelle due gare di Champions League con il PSV e in quelle con Inter, Cagliari, Verona ed Empoli (Coppa Italia). Di queste, solo contro il Cagliari non ha giocato dall'inizio. In totale sono quindi cinque goal in nove presenze: avrebbe firmato lui e sicuramente anche Thiago Motta per un rendimento così.

La differenza tra Kolo Muani e Vlahovic

E tutto lascia pensare che sarà così fino al termine della stagione. Il motivo però non è nei cinque goal segnati. Anche Vlahovic segna e lo dimostrano le 14 reti in una stagione molto complicata e dove non sono mancati gli infortuni e ora le esclusioni. Juve-Verona è la fotografia del perché Thiago Motta preferisce Kolo Muani al serbo.Se i bianconeri sono riusciti a creare così tanto e a giocare con qualità nonostante il muro eretto dalla difesa gialloblù, il merito è anche del francese. Sempre in movimento, mai statico. Costantemente in cerca dello spazio giusto per creare pericolo, allargare le maglie avversarie e mettersi in "luce". E poi la capacità di dialogare anche nello strett? Ecco, non era ovviamente solo a causa di Vlahovic ma è evidente che per caratteristiche, Kolo Muani facilita la manovra, Ricomincerà anche a segnare ma il posto da titolare non dipenderà da quello.