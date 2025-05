Kolo Muani, un gol anche per il futuro. Dipenderà tutto da Juventus, Psg e... Conte?

Getty Images

Ora, davvero: chissà. Randal Kolo Muani è tornato . Era già uscito da un lungo letargo, durato oltre 700 minuti senza gol, e lo ha fatto con il tempismo di chi sa ancora lasciare il segno. Il boom di inizio avventura – cinque reti in tre partite – sembrava aver acceso una nuova era fatta di energia, entusiasmo e, soprattutto, punti. Poi il buio.Proprio lui, il giocatore fortemente voluto dal tecnico per costruire un nuovo attacco.



Rieccolo: Kolo Muani di nuovo protagonista



L'attesa: tra Mondiale per Club e scenari di mercato



Il nodo tecnico: Kolo Muani è un attaccante per tutti?

Poi è arrivato. Con lui, la preferenza – netta, quasi provocatoria – per Dusan. E Kolo, relegato in panchina, è tornato utile solo quando il serbo si è ritrovato a fare i conti con i consueti acciacchi. Ma il risultato, adesso, è buono. Perché Muani è tornato a incidere.E allora sì: rieccolo, riec-Kolo. Più dentro alle dinamiche della squadra, più leggero nei movimenti e, cosa non banale, più reattivo nel linguaggio del corpo. Anche arrabbiato, se serve.Ma è segno di coinvolgimento, di voglia di esserci. Curiosa coincidenza, o forse scherzo del destino: proprio Kolo e Veiga sono al centro dei progetti futuri di Cristiano. Entrambi hanno convinto per qualità tecniche e maturità mentale. Entrambi potrebbero far parte della Juventus che verrà – a patto, ovviamente, che i rispettivi club ne approvino la permanenza.Nel frattempo,ha risposto presente. Lo ha fatto sfruttando il cross perfetto di, una di quelle rare giocate qualitative che servivano come il pane. Un gol che lo avvicina all’idea di restare, anche se – va detto – non cambia i piani già messi in cantiere dalla dirigenza.Al momento non esistono certezze, ma idee. La prima:Se ne è già parlato con il PSG, che ne detiene il cartellino. Molto dipenderà dalla disponibilità del club parigino e dall’eventuale esito della finale di Champions. Non è scontato, ma nemmeno così complicato.La Juventus, in assenza della Champions, non ha margini per investimenti pesanti:C’è poi una domanda scomoda, ma inevitabile:La risposta è tutt’altro che semplice. La Juventus sta sondando il mercato delle punte, con una predilezione dichiarata per Victor Osimhen. Un'operazione al limite dell’impossibile: De Laurentiis lo offre preferibilmente al mercato inglese – lo United è in corsa – o, in seconda battuta, a quello arabo.La decisione finale, comunque, sarà legata anche all’allenatore che guiderà la Juventus nella prossima stagione.è il nome più caldo, ma finché non ci sarà un annuncio ufficiale, tutto resta sospeso. Di certo, chi siederà in panchina difficilmente avrà lo stesso profilo – o lo stesso temperamento – di Igor Tudor.Per ora, resta il sorriso di Kolo. Resta la sua voglia ritrovata, quella continuità finalmente riemersa. E soprattutto, resta quella frase: “Qui è come una famiglia”. La volontà di restare, insomma, è chiara. Il futuro, invece, è ancora tutto da scrivere.