Kolo Muani torna al centro della Juventus. E questo dato con Nico...

Contro il Monza si è rotto un lungo digiuno per due dei principali protagonisti del reparto offensivo bianconero: Randale Nico Gonzalez hanno finalmente ritrovato il gol, spezzando rispettivamente un’attesa di 79 e 125 giorni. Una liberazione importante, sia sul piano personale che collettivo, che ha permesso ai due di scrollarsi di dosso un notevole peso psicologico. Igor Tudor ora spera che questo nuovo slancio si traduca in continuità già a partire dalla delicata trasferta contro il Bologna, scontro diretto per la Champions League.Più che una speranza, però, si tratta di una vera e propria necessità. In un momento in cui la Juventus deve fare i conti con assenze pesanti, l'allenatore croato si affida alla ritrovata fiducia di Kolo Muani, che guiderà l’attacco nel consueto 3-4-2-1. Il francese, arrivato in prestito dal PSG, ha sin qui collezionato 6 reti, e ora è chiamato a dare continuità per meritarsi una conferma anche in ottica futura. Alle sue spalle, Nico Gonzalez – fermo a 4 gol – sarà il riferimento più avanzato sulla trequarti.

Per completare il terzetto offensivo, sale la candidatura di Francisco Conceição. Il giovane portoghese, ancora mai schierato titolare da Tudor, intravede finalmente l’occasione per lasciare il segno. Il suo ultimo gol risale al derby d’Italia di febbraio e, con il futuro incerto, Bologna potrebbe rappresentare per lui una vetrina fondamentale.Una Juventus rinnovata nella fiducia e negli interpreti offensivi è pronta a giocarsi il tutto per tutto in un finale di stagione cruciale.