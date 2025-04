Kolo Muani titolare? Il rinvio di Parma-Juventus e il recupero di Yildiz possono cambiare tutto

Non scenderà in campo, questa sera, la. La partita contro ilè stata infatti rinviata - così come le altre calendarizzate per la giornata di lunedì 21 aprile - a causa della morte di Papa Francesco , deceduto nella mattina di lunedì all'età di 88 anni. Un lutto che scuote, evidentemente, anche il mondo del calcio, portando al rinvio in blocco di tutte le gare programmate.Parma-Juventus e le altre sfide in programma verranno recuperate nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 aprile, con calcio d'inizio alle ore 18.30. Calcio d'inizio posticipato di due giorni, dunque. Due giorni che potrebbero portare in dote una serie di sensibili cambiamenti all'interno della formazione con la quale Tudor sfiderà i ducali allenati da Christian Chivu.

Kolo Muani titolare?

Cambiamenti che potrebbero riguardare molto da vicino Randal Kolo Muani. La mancata convocazione di Teun Koopmeiners e un Kenan Yildiz non propriamente al 100% sembravano poter spianare la strada all'attaccante francese che, sotto la guida di Igor Tudor, non ha mai vestito la maglia da titolare. Con Vlahovic ad agire da riferimento offensivo, le quotazioni del calciatore di proprietà del PSG per affiancare Nico Gonzalez sulla trequarti sembravano in netta risalita. Il rinvio di Parma-Juve, però, rimette tutto in discussione.Con altri due giorni pieni a disposizione, infatti, Koopmeiners potrebbe addirittura sperare di rientrare nei convocati per la trasferta in Emilia, ma soprattutto attenzione a Yildiz, che con un paio di allenamenti in più sulle gambe, potrebbe puntare a riprendersi un posto nell'undici di partenza che sembrava ormai destinata a Kolo Muani.In altre parole, potrebbe cambiare ancora tutto: Kolo Muani dalla quasi certezza di scendere in campo dal primo minuto - come non avviene dal ko di Firenze del 16 marzo - rischia di trovarsi nuovamente in ballottaggio e la sensazione è che Tudor scioglierà i dubbi solamente a ridosso di mercoledì, quando la Juve sarà chiamata a cogliere il bottino pieno allo Stadio Tardini. Un passaggio a dir poco cruciale nella corsa alla Champions League. Da capire se Kolo Muani potrà fornire il suo contributo da subito o solamente a gara in corso.