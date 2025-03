Kolo Muani torna in Nazionale: c'è anche Rabiot, la scelta su Khephren Thuram

AFP via Getty Images

Kolo Muani e Thuram andranno in Nazionale?

. Questa la scelta del CT dellaDidier Deschamps sulle convocazioni in vista dei prossimi impegni della Selezione transalpina, che affronterà la Croazia in un doppio match tra andata e ritorno giovedì 20 e domenica 23 marzo.L'attaccante della Juventus , in prestito dal PSG, avrà dunque due nuovi impegni nel proprio calendario, in una fase di stagione che ormai vede i bianconeri in corsa solo per il quarto posto in Serie A; il centrocampista, invece, rimarrà alla Continassa agli ordini di Thiago Motta durante le due settimane di sosta, che inizierà dopo la partita di domenica contro la Fiorentina e, al termine, metterà la Vecchia Signora di fronte al Genoa all'Allianz Stadium.





Presenti nell'elenco dei convocati anche diversi altri giocatori del campionato italiano tra cui gli interisti Marcus Thuram e Benjamin Pavard, oltre al portiere milanista Mike Maignan con il compagno di squadra Theo Hernandez. A disposizione di Deschamps anche l'ex Juventus, ora al Marsiglia dove sta disputando una stagione da protagonista.