Kolo Muani senza goal da un mese: Juventus-Atalanta è la grande occasione per tornare decisivo

AFP via Getty Images

Un impatto devastante, improvviso, a suon di goal. Poi una leggera flessione, sfociata in un digiuno che si protrae ormai da diverse partite. Di chi stiamo parlando? Ovviamente diL'attaccante francese, arrivato alla Juventus nel mercato di gennaio dal PSG con la formula del prestito secco oneroso, si è presentato nel miglior modo possibile all'ombra della Mole, confezionando uno dei migliori inizi che si siano mai visti in bianconero.Goal al Napoli all'esordio, doppietta all'Empoli nella prima assoluta all'Allianz Stadium e doppietta, ancora una volta decisiva contro il Como. A seguire sono arrivate altre prestazioni di spessore, condite da un paio di assist - contro Inter e Empoli in Coppa Italia - ma dal punto di vista realizzativo qualcosa si è inceppato.

Un mese senza goal

Juve-Atalanta, la grande occasione

Il biglietto da visita - impreziosito da 5 goal nelle prime tre partite - con il quale Kolo Muani si era presentato ha letteralmente stregato sia la Juventus, che è già al lavoro per fare in modo che la permanenza all'ombra della Mole possa prolungarsi oltre il prossimo 30 giugno, che il popolo bianconero, letteralmente innamorato del nuovo attaccante bianconere.Dal 7 febbraio al 7 marzo. Da un mese esatto - ovvero dalla vittoriosa trasfera di Como - Kolo Muani non è più riuscito ad andare a segno. Nella doppia sfida di Champions League contro il PSV, il classe 1998 è stato schierato con una maglia da titolare ma non è mai riuscito a trovare modi e tempi per griffare il suo primo goal juventino in Champions.In mezzo alle due sfide di coppa c'è stata la gara con l'Inter, dove Kolo Muani - pur senza andare in goal - ha contribuito in maniera clamorosa, propiziando il goal partita di Conceicao con una splendida giocata nello stretto dove ha eluso ben quattro calciatori nerazzurri.Poi è arrivata la panchina di Cagliari, con Thiago Motta che l'ha inserito a mezz'ora del traguardo, prima dell'amara notte di Coppa Italia contro l'Empoli, altro match nel quale non è riuscito ad andare in goal seppur servendo l'assist per l'illusorio 1-1 di Khephren Thuram.La partita tra Juventus e Atalanta rappresenta uno snodo cruciale nella stagione bianconera e Kolo Muani sarà chiamato ancora una volta a guidare l'attacco zebrato. Sarà lui il riferimento avanzato nel 4-2-3-1, ma questa volta servirà quel qualcosa in più. Kolo Muani deve tornare a segnare e la Juve ha estremamente bisogno dei suoi lampi per rendere entusiasmante questa porzione finale di stagione. Servono dunque i suoi goal, per riprendere in mano il filo del discorso che da un mesetto a questa parte si è inceppato. Una fisiologica flessione dopo un avvio straordinario? Comprensibile, ma ora c'è da tornare a pedalare e, soprattutto, a fare goal. Pesanti, decisivi. Da Kolo Muani, insomma.