Kolo Muani e/o Sancho: cosa cambierebbe per Tudor in attacco

Getty Images

Qualcuno potrebbe sostenere - e pure a ragione - che in questa fase sarebbe già tanto riuscire a concretizzare un colpo, altro che due… Eppure il piano di mercato dellaper quanto riguarda l'attacco sembra chiaro: l'obiettivo, dopo l'ingaggio a parametro zero di, è quello di consegnare a Igor Tudor siache. Cosa che ad oggi non sembra possibile, per una mera questione economica, ma che potrebbe esserlo nel momento in cui si riuscisse a risolvere in un modo o nell'altro il problema legato alla situazione di, che in questa fase sta bloccando ogni velleità relativa agli affari in entrata.

Cosa cambierebbe per la Juventus con Kolo Muani e David

Come giocherebbe Sancho con Tudor

Damien Comolli e colleghi ci stanno lavorando fin da ora, comunque. Forti, quantomeno, della volontà di entrambi i giocatori di indossare la maglia bianconera, nel caso del francese per continuare il percorso avviato positivamente nel periodo in prestito, e in quello dell'inglese per rilanciarsi definitivamente dopo stagioni complicate. La Juventus, insomma, ha le idee chiare. E sa che la coppia Sancho-Kolo Muani, affiancata a, al già citato David e pure a(di cui si attende solo l'ufficialità), potrebbe offrire soluzioni importanti a Tudor e far divertire parecchio i tifosi bianconeri.Tornando con i piedi per terra, però, la realtà dei fatti dice che, almeno per il momento, è tutt'altro che semplice per la Juve arrivare a entrambi i giocatori. Con il tecnico croato che, dunque, si troverà nelle condizioni di riflettere sulle possibili soluzioni da adottare con l'uno e con l'altro. Come scrive anche La Gazzetta dello Sport, per esempio, se Tudor potesse tornare ad avere a disposizione Kolo Muani si ritroverebbe con due centravanti affidabili e assolutamente intercambiabili, ma pure compatibili. Perché David (più associativo e dinamico) e il classe 1998 del PSG (più finalizzatore) all'occorrenza potrebbero anche giocare insieme, con uno dei due a fare da riferimento offensivo e l'altro più libero di svariare. Così, si potrebbe in qualche modo sopperire anche all'eventuale mancato arrivo di Sancho.D'altro canto, quest'ultimo rappresenterebbe davvero il profilo ideale per il tipo di calcio che ha in mente Tudor: in un contesto più verticale, caratterizzato dalle sovrapposizioni dei quinti e dei difensori, Sancho potrebbe sfruttare al massimo la sua rapidità e la capacità di strappare, senza restare bloccato nella morsa delle difese avversarie. Pur rendendo probabilmente meno in fase di conclusione partendo da destra rispetto a quanto riuscirebbe a fare sulla corsia opposta, dove potrebbe accentrarsi e calciare di sinistro, l'ex Borussia Dortmund avrebbe comunque l'opportunità di accentrarsi per partecipare alla manovra, creare superiorità numerica grazie al dribbling e dialogare nello stretto con Yildiz e David. In questo contesto, però, l'unico sostituto naturale del canadese rimarrebbe Vlahovic. Uno scenario che, per quanto detto e per le ormai note questioni contrattuali, la Juve proverà a tutti i costi a scongiurare.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui