Kolo Muani riscrive la storia in Serie A: numeri impressionanti, nessuno come lui negli ultimi 30 anni

AFP via Getty Images

I numeri di Kolo Muani

3 presenze

5 goal

262 minuti giocati

1 goal ogni 52 minuti

Nessuno come lui negli ultimi 30 anni

Un impatto semplicemente devastante. Non si può che riassumere così, la presa di contatto di Randal Kolo Muani con il pianeta Serie A. Il nuovo attaccante della Juventus, arrivato in prestito oneroso dal PSG, si è rivelato sin qui un acquisto super azzeccato. E i numeri in tal senso, parlano chiaro: goal all'esordio contro il Napoli, doppietta all'Empoli alla prima allo Stadium e, a seguire, altra doppietta decisiva sul campo del Como. Goal pesanti e soprattutto determinanti che, in questo momento, spostano gli equilibri della classifica della Juventus.

A certificare un impatto da urlo con la maglia della Juventus è la storia del campionato italiano: è infatti dalla stagione 1994/95 - ovvero da quando si assegnano i tre punti per vittoria - che un giocatore non metteva a referto 5 goal nelle sue prime tre partite in Serie A.