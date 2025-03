AFP via Getty Images



Kolo Muani può restare?

Randalè arrivato nel corso del mercato di gennaio alla Juventus dal Paris Saint Germain con la formula del prestito. Dopo l'ottimo impatto nella squadra di Thiago Motta sta iniziando anche per l'attaccante francese una fase calante con zero goal nelle ultime sei gare. Il centravanti però potrebbe restare a Torino dopo il prestito?Nell'accordo tra Juve e PSG non c'è una possibilità di permanenza o di riscatto al termine del prestito. La volontà di Randal secondo Tuttosport è quella di restare alla Juventus ma ora devono parlarsi i club e si tratterà certamente di una trattativa molto complessa. Tutto aperto.