Kolo Muani può giocare contro il PSV in Champions League? Cosa dice il regolamento

Kolo Muani può giocare in Champions contro il PSV?

Archiviata la sofferta ma preziosa vittoria sul campo del Como, la Juventus è già focalizzata sul prossimo impegno che si chiama Champions League. La squadra di Thiago Motta tornerà in campo martedì per affrontare il PSV, all'Allianz Stadium, nella gara d'andata dei playoff della massima rassegna continentale. I bianconeri ci arrivano di slancio, dopo aver centrato due vittorie consecutive in campionato, griffate da uno strepitoso Randal Kolo Muani, autore di due doppiette consecutive e di 5 goal in 3 partite da quando veste la maglia di Madama.

La risposta è ovviamente affermativa. Kolo Muani aveva saltato Juventus-Benfica in quanto non presente all'interno della lista Champions, visto il suo arrivo a gennaio all'ombra della Mole. Terminata la prima fase del torneo, però, la Juve ha potuto aggiornare l'elenco ufficiale dei calciatori schierabili e, di conseguenza, l'attaccante francese è stato prontamente inserito. Morale della favola, il classe 1998 sarà a disposizione di Thiago Motta e potrà scendere in campo anche sul palcoscenico europeo.