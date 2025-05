Kolo Muani preziosissimo contro la Lazio: tutti i numeri e le ultime sul suo futuro

Getty Images

I numeri di Kolo Muani in Lazio-Juventus

In attesa di ritrovare il miglior Dusan Vlahovic, che si è rivisto nei minuti finali del big match di sabato contro la Lazio quando però non era ancora al meglio, le speranze Champions dellapassano tutte, per quanto riguarda l'attacco, dai piedi e dalla testa di, affittato a gennaio dal PSG per 3,6 milioni di euro tra prestito secco (1) e commissioni (2,6).Come ricorda La Gazzetta dello Sport, il francese allo stadio Olimpico ha segnato il suo 7° goal in campionato – di più ne ha realizzati soltanto lo stesso Vlahovic, 14 in totale e 9 in Serie A – ma si è rivelato prezioso sotto tutti i punti di vista: dai duelli (10) ai falli subiti (2), dai dribbling riusciti (2) ai passaggi positivi (8).

Il futuro del francese

Il futuro di Kolo Muani ad oggi resta in bilico, ma intanto il feeling con la Vecchia Signora cresce: "Sono felice alla Juventus, è come una famiglia - ha sottolineato l'attaccante sabato sera dopo l'1-1 contro la Lazio -. Il mio futuro? Vedremo…". Al momento, comunque, si pensa solo alle prossime sfide contro Udinese e Venezia, dopodiché ci sarà un Mondiale per Club per cui, però, tutto dipenderà dale dalla sua disponibilità (o meno) al prolungamento del prestito.