Kolo Muani, per la Juventus un 'canale preferenziale'? Come stanno le cose

2025 Getty Images

A dispetto delle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, non risulta che laabbia un "canale preferenziale" con ilper, che ha già conquistato tutti nel mondo bianconero e che certamente il club proverà a tenere anche per la prossima stagione. Il punto è che anche la Vecchia Signora, come altre eventuali pretendenti, dovrà aprire da zero una trattativa, nonostante il prestito attuale, in quanto la strategia della società transalpina a gennaio è stata proprio quella di piazzare il giocatore (anche) per scatenare un'asta. E se l'attaccante continuerà a mantenere il rendimento visto nelle prime uscite con la Juve, sicuramente le offerte al PSG non mancheranno…