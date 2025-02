Kolo Muani o Vlahovic: chi gioca titolare contro il Como?

AFP via Getty Images

Tra poco più di quarantotto ore la Juventus tornerà in campo per sfidare il Como nell'anticipo delle ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Il club zebrato, infatti, farà visita allo Stadio Sinigaglia prima di concentrarsi sul playoff d'andata di Champions League, in programma martedì 11 febbraio, all'Allianz Stadium, contro il PSV. Prima, però, testa appunto al Como. Thiago Motta, in tal senso, ha un grande nodo da sciogliere per quanto riguarda il reparto d'attacco. Chi giocherà in qualità di centravanti contro i lariani?

Kolo Muani o Vlahovic: chi gioca contro il Como

Kolo Muani e Vlahovic possono giocare insieme?

Randal Kolo Muani ha avuto un impatto semplicemente devastante con la maglia della Juventus. In due partite, l'attaccante francese ha già segnato 3 goal, uno contro il Napoli a precedere la doppietta decisiva contro l'Empoli. E' dunque lui il candidato numero uno per vestire una maglia da titolare anche contro il Como. A contendergli il posto, ovviamente, c'è Dusan Vlahovic, rinvigorito dalla rete di pregevolissima fattura messa a referto nell'ultimo turno contro l'Empoli. Sulla carta, però, è il francese a godere del ruolo di favorito.Sì, Kolo Muani e Vlahovic possono giocare insieme e, del resto, lo si era già visto anche nel segmento finale di gara contro l'Empoli, quando il francese è stato dirottato dal centro dell'attacco verso la fascia sinistra, lasciando a DV9 il compito di agire da riferimento avanzato. Difficile, al momento, pensare che tale scenario possa ripetersi dal primo minuto. Ciò infatti significherebbe sacrificare uno dei calciatori che agiscono sulla trequarti, ovvero Kenan Yildiz, Teun Koopmeiners - due pedine intoccabili - oltre a Nico Gonzalez o in alternativa Francisco Conceicao. Morale della favola, l'esperimento del doppio centravanti sembra, per ora, una soluzione praticabile solo in determinati contesti e in particolari momenti delle partite.