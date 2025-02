Kolo Muani non segna ma incanta: contro l'Inter un assist da urlo, ha cambiato volto all'attacco della Juventus

AFP or licensors

Per la seconda partita consecutiva non ha trovato la via del goal, esattamente come successo contro il PSV nell'andata dei playoff di Champions League, ma sono le classiche cose che si possono catalogare alla voce dettagli. Proprio così, perché anche al cospetto dell'Inter campione d'Italia,ha offerto un'eusariente spiegazione di come abbia impiegato così poco per diventare l'epicentro offensivo della Juventus, l'uomo copertina del reparto d'attacco.Schierato in qualità di riferimento avanzato per la sesta volta consecutiva - Thiago Motta non ha mai rinunciato a lui dal momento del suo arrivo dal PSG - il classe 1998 ha tenuto in costante apprensione la difesa dell'Inter, già a partire dalla prima frazione quando il suo inserimento sulla profonda rimessa laterale di McKennie gli ha consentito di andare alla conclusione che, complice la deviazione di Pavard, ha sorvolato di poco la traversa. Il suo primo vero squillo.

I numeri di Kolo Muani alla Juventus

5 presenze

5 volte titolare

5 goal

1 assist

429 minuti giocati

Il carico di effetti speciali, invece, Kolo Muani lo ha messo nella ripresa propiziando - con una giocata incredibile - il goal da tre punti targato Conceicao. Impossessatosi di un pallone nei pressi del limite dell'area nerazzurro, Kolo Muani si èsibito in una strepitosa 'ruleta' che ha mandato letteralmente fuori tempo ben quattro giocatori dell'Inter, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan e Acerbi, prima di riuscire - in precario equilibrio - a prolungare di quel tanto che basta il pallone trasformato in oro da 'Chico' Conceicao.Prima del triplice fischio finale, Kolo Muani ha avuto anche un'altra chance per provare a lasciare la propria griffe sulla partita: in tal senso, la sua girata mancina è stata 'graffiata' da Sommer che con la mano destra ha prolungato la traiettoria della sfera sopra la traversa. Questione di dettagli, anche in questo caso, perché Kolo Muani si è preso letteralmente l'attacco della Juve, ribaltando a proprio favore le gerarchie, relegando Dusan Vlahovic all'ennesima panchina, con il serbo che da quando è arrivato il nuovo compagno di reparto è rimasto seduto in panchina per novanta minuti per la seconda partita consecutiva. Più evidente di così, proprio non si può.