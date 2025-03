Kolo Muani, niente gloria neanche con la Francia: come è andata la sua serata

AFP via Getty Images

Croazia-Francia, come è andata la serata di Kolo Muani

Serata da protagonista per, che ieri ha giocato da titolare - al fianco di- la partita in trasferta della suacontro la, valida per l'andata dei quarti di finale di Nations League. 2-0 il risultato finale a favore dei padroni di casa, con i goal di Ante Budimir e Ivan Perisic (quest'ultimo "giustiziere" anche della Juventus nel match di Champions League contro il PSV Eindhoven).Non una notte memorabile, insomma, per l'attaccante bianconero, che però avrà modo di rifarsi nella gara di ritorno in programma domenica sera e poi, ovviamente, di nuovo con la maglia della Vecchia Signora.

La situazione di Kolo Muani alla Juventus

Kolo Muani-Juventus, i numeri

Presenze: 11

Minuti: 884

Goal: 5

Assist: 2

Per Kolo Muani, infatti, si preannunciano altri mesi da protagonista a Torino, dove dovrà giocarsi le sue chance per guadagnarsi la permanenza anche nella prossima stagione (cosa che però dipende anche dalle scelte del PSG). Da non escludere che, insieme a lui, possa rivedersi anche Dusan Vlahovic , accantonato da Thiago Motta proprio nel momento in cui ha avuto a disposizione dal mercato un'alternativa valida come quella rappresentata dal francese. Che dopo l'exploit iniziale con cinque goal nelle prime tre partite in bianconero è ora a secco da otto gare, altro motivo per cui punta a riscattarsi quanto prima. Ora, però, come per tanti altri compagni di squadra, c'è solo la Nazionale.