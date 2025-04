Kolo Muani, le intenzioni della Juventus. Giuntoli non ha cambiato idea

AFP or licensors

Da quanto tempo non segna



Il punto su Kolo Muani

È il momento di tornare.aspetta il suo spazio, e sa che questa potrebbe essere la sua occasione. L’attaccante francese non ha mai smesso di desiderare la Juventus. E adesso, con un momento delicato all’orizzonte, sa quanto possa valere un segnale forte. Un gol, una prestazione all’altezza. Magari accanto a Dusan Vlahovic, perché no?Molto, in realtà, dipenderà dalle condizioni di Khephren: se il centrocampista dovesse alzare bandiera bianca, Igor Tudor potrebbe scegliere un assetto più coperto, inserendoin mediana esull’esterno, conavanzato nel tridente offensivo. Ma la decisione è ancora sospesa.Sono passati 62 giorni dall’ultima volta in cuiha timbrato il cartellino. Era la sera della doppietta a Como, quella che aveva illuso tutti: una Juventus solida, che sembrava pronta a lanciarsi verso lo scudetto con cinque vittorie consecutive. Poi, il crollo. Verticale. Dalla Champions sfumata alla Coppa Italia, fino al campionato, dove adesso si combatte per un quarto posto tutt’altro che scontato.E tra i grandi assenti c’è proprio lui., arrivato con le aspettative di un salvatore della patria, si è ritrovato ai margini. Ancora una volta seconda scelta, esattamente come a Parigi.Eppure, Torino gli piace. Non gioca quanto vorrebbe, è vero, ma si sente a suo agio in un ambiente su misura.Il problema non è il talento, ma il campo. Quanto spazio avrà? In che ruolo? A Parigi non tornerà per restarci – con Luis Enrique il rapporto è chiuso – e un eventuale ritorno al PSG sarebbe solo un passaggio formale. La Juventus sarebbe una soluzione gradita, ma la domanda resta: può garantirgli continuità?L’intenzione è quella di tornare a parlare col, che potrebbe essere disposto a rimetterlo sul mercato oppure a tenere conto della volontà del giocatore.Una cosa però è certa: l’acquisto a titolo definitivo non è nei piani immediati della Juve. Il ritorno di Kolo Muani in bianconero – anche in ottica Mondiale – è ipotizzabile solo con un nuovo prestito e un eventuale diritto di riscatto, a cifre decisamente più contenute rispetto ai 90 milioni sborsati dai parigini per portarlo via da Francoforte.La primavera è arrivata, ma le rose ancora non sbocciano. E anche per Kolo Muani, il tempo stringe.