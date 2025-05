Kolo Muani, la Juventus spera in un 'prestito ponte': la strategia

Getty Images

Kolo Muani-Juventus: cosa succede

Ad oggi, l'attuale accordo trae PSG non prevede chepossa giocare ilcon la squadra bianconera. Eppure, stando a quanto riportato da Tuttosport, alla Continassa si respira ottimismo sulla possibilità di avere il francese a disposizione, dopo i numerosi contatti tra le parti intercorsi nelle ultime settimane a cui dovrebbero aggiungersene altri a stretto giro.Stando al quotidiano, la Juve sta valutando un’operazione strategica per trattenere Kolo Muani a Torino: l’idea è quella di costruire un nuovo prestito a breve termine — una sorta di— che consenta di schierarlo nel prossimo torneo estivo negli Stati Uniti. Un’anticipazione, in pratica, di un "noleggio" annuale più strutturato che verrebbe definito successivamente per l’intera stagione.

La formula dell’accordo con ilè ancora in fase di discussione: si cerca una via di mezzo tra un prestito oneroso con diritto di riscatto e una soluzione più economica ma con obbligo di acquisto. Trovare il giusto compromesso sarà il nodo delle prossime settimane. Per la Juventus, poter contare su Kolo Muani già da questa estate e in condizioni favorevoli rappresenterebbe un vantaggio importante, in quanto consentirebbe di agire con maggiore libertà sul mercato, soprattutto nella ricerca di una punta di primo livello per sostituire Dusan Vlahovic.