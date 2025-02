Kolo Muani, Kalulu e Conceicao: le strategie e il futuro della Juventus passano dalla qualificazione alla Champions League

AFP via Getty Images

La qualificazione alla prossima Champions League potrebbe cambiare letteralmente volto alla Juventus 2025/26. In ballo, infatti, c'è tanto. Per non dire tantissimo. In altre parole, arrivare quarti farebbe e farà tutta la differenza di questo mondo, nell'ottica della costruzione della rosa in vista della prossima stagione.Tra i temi caldi che andranno analizzati e affrontati, c'è ovviamente quello relativo ai riscatti e alle situazioni dei calciatori che, a Torino, sono arrivati con la formula del prestito. All'interno della rosa di Thiago Motta sono infatti diversi i casi da risolvere.

La situazione Kolo Muani

I riscatti di Conceicao e Kalulu

La posizione di Renato Veiga

E' logico che, con gli introiti della Champions, la Juve potrebbe avere un margine di manovra decisamente più importante, mentre in caso di mancato quarto posto le strategie rischiano di mutare sensibilmente.Arrivato in prestito secco e oneroso dal PSG, la volontà della Juventus sarebbe quella di dare continuità al rapporto con l'attaccante francese, già autore di 5 goal dal suo arrivo in bianconero. L'idea della Juventus e di Cristiano Giuntoli, è quella di prolungare il prestito per un'altra stagione, inserendo poi un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo.Ci sono poi i casi relativi a Francisco Conceicao e Pierre Kalulu. L'esterno portoghese, arrivato in prestito oneroso, è un profilo che la Juventus vuole tenere e sul quale vuole costruire un progetto a lungo termine. Cristiano Giuntoli, in tal senso, sarebbe disposto a versare al Porto ulteriori 30 milioni - ossia il valore della clausola rescissoria - per portare trattenere il classe 2002 a Torino.C'è poi Kalulu, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Milan, e che la Juve ha tutta l'intenzione di riscattare versando i 17 milioni pattuiti con il club rossonero per fare del classe 2000 un difensore della Juve a tutti gli effetti.C'è poi Renato Veiga, infortunatosi contro il PSV, ma il cui impatto in bianconero non è certo passato inosservato. La sua situazione, tuttavia, è molto differente. La Juventus lo ha preso in prestito secco dal Chelsea e dunque servirà sedersi al tavolo per imbastire da zero una trattativa con i londinesi. Il futuro, però, è tutto da definire perché la Juve ha sempre in testa David Hancko e il potenziale arrivo del capitano del Feyenoord potrebbe, di conseguenza, chiudere le porte alla permanenza di Veiga.