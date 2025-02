Il doppio regalo di Kolo Muani: fa tutto e pure gol. E ha svegliato Vlahovic...

AFP via Getty Images



La partita di Kolo Muani

Alla fine, l'ha risolta chi non ha ancora la testa spremuta dagli impegni, dalla pressione, dalle cose che non girano. O magari l'ha risolta pure chi ha la qualità per farlo,Perché gli ha dato molto di più di un'altra opzione.E sì, la vittoria è stata la forza della tigna del francese. E' stata la grande risposta al momento peggiore possibile.Del resto, andiamo a vedere il primo gol: è un regalo di Goglichidze, ma lui ci ha messo tutta la forza nell'andargli addosso, e tutta la velocità necessaria per superarlo. E' stato vivo. Fino alla fine. Soprattutto quando serviva.



La gestione di Kolo Muani

La verità è che poi Motta l'ha fatta giusta, affiancandolo a Vlahovic. Gli ha dato una sponda, pure quando non serviva più. E gli ha permesso di "scrivere un'altra storia", come spesso dice l'allenatore. KSarà curioso capire adesso quale sarà la gestione di Motta nei confronti del francese, se alla fine l'opzione consarà soltanto un'occasione e via, o qualcosa di più profondo, magari in grado di cambiare materialmente i bianconeri.Che sì, hanno ancora bisogno di rodaggio, specialmente con i nuovi. E che sì, a prescindere dai gol fatti, c'è un tema di gol subiti, per i quali magari Lloyd Kelly magari aiuterà. Nel frattempo, anche solo per qualche mese, Motta ha trovato pane per i suoi denti: un attaccante veloce, rapido, senza punti di riferimento. Soprattutto, fa gol. E ha pure svegliato Dusan.