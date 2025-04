Kolo Muani-Juventus, si studia la formula per la permanenza: le ultime

Getty Images

Kolo Muani può restare alla Juventus?

Stando a Tuttosport, lasta entrando gradualmente nella fase decisiva dei colloqui con ilper un secondo prestito di, che dopo l'exploit iniziale con cinque goal nelle prime tre partite in bianconero si è sostanzialmente fermato, dal punto di vista realizzativo, ma comunque sembra aver convinto la dirigenza, che in estate dovrà fare i conti con una vera e propria rivoluzione per l'attacco.A differenza dell’attuale formula – un semplice prestito secco – il nuovo accordo per il francese dovrebbe prevedere almeno un diritto di riscatto a favore del club bianconero. La cifra sarà stabilita tenendo conto del costo annuo complessivo dell’operazione, impostata come una sorta di “leasing”. A facilitare l’intesa c’è la volontà del giocatore, intenzionato a restare a Torino per rilanciarsi e diventare parte integrante del progetto, con l’ambizione di legarsi anche a lungo termine alla Juve.

Le altre opzioni per l'attacco

Per quanto riguarda lo stesso reparto, la situazione legata aresta apertissima. L’attaccante serbo ha un contratto in scadenza nel giugno 2026 e percepisce 12 milioni di euro netti a stagione. Alla Continassa comunque, sempre secondo Tuttosport, non escludono nulla in questa fase: la Juve è pronta ad ascoltare offerte concrete da eventuali acquirenti, e nel frattempo si guarda intorno : proprio questa mattina si sono fatti i nomi di Ademola Lookman, Mateo Retegui e Lorenzo Lucca come possibili opzioni di mercato.