Kolo Muani, il retroscena di mercato: lo voleva la Roma. Ranieri: 'Facile parlare'

Getty Images

Kolo Muani, la rivelazione di Ranieri

Kolo Muani Juve, i numeri

Presenze: 2

Minuti: 172'

Goal: 3

Assist: 0

Sliding doors, bivi che portano da una parte o dall'altra. Il mercato è anche questo e al termine della finestra invernale emergono nuovi retroscena. Randalè stato il grande colpo della Juventus , già ripagata dai primi goal dell'attaccante, ma sull'attaccante francese erano tanti i club interessati. Tra questi la, come ha raccontato Claudioin conferenza stampa.Le parole di Ranieri in conferenza stampa:MERCATO ROMA - "Bisogna valutare bene e cercare di fare necessità virtù. Si cerca di manovrare il manovrabile. Per questo dico sono super contento. Perchè non potevano fare di più. E' molto semplice. Ci rimango male anche io. Io ho detto gli inglesi dicono una cosa meravigliosa per noi romani. Roma non è stata fatta in un giorno. Date tempo alla proprietà di fare quello che hanno in mente. Ci riusciranno? Me lo auguro vivamente. Kolo Muani lo volevamo. Sia io che il presidente. Ma non potevamo. E' facile parlare. Critichiamo il giusto ma sappiamo dire le cose".