Kolo Muani-Juventus, previsti nuovi contatti con il PSG: le ultime

Kolo Muani-Juventus: le ultime

Kolo Muani-Juventus, i numeri

Presenze: 19

Minuti: 1.421

Goal: 8

Assist: 2

Con l'avvio della finestra straordinaria di calciomercato in vista del Mondiale per Club, laavrà tempo nei prossimi giorni anche per chiarire una volta per tutte il futuro di, ingaggiato a gennaio dalcon una formula di prestito secco che, essendo in scadenza a fine giugno, non gli consentirebbe di partecipare alla competizione negli Stati Uniti con la squadra bianconera.Come spiega Tuttosport, a breve la Vecchia Signora si metterà di nuovo in contatto con il club parigino, fresco di vittoria della Champions League ai danni dell'Inter: la Juve vorrebbe un prestito senza obblighi di riscatto, ma il PSG preme per avere garanzie sull'acquisto a titolo definitivo. L'idea, dunque, è quella di trovare un compromesso: un nuovo prestito-ponte fino al termine del Mondiale per poi riparlarne a luglio con più calma.