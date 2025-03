Kolo Muani-Juventus, parti più vicine. Anche per questa mossa del PSG

AFP via Getty Images

Randalsembra sempre più un capitolo chiuso per il Paris Saint-Germain. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna e riportate dal portale specializzato "Fichajes.net", il club parigino avrebbe individuato in Victor Gyokeres dello Sporting Lisbona il profilo ideale per rinforzare l’attacco nella prossima stagione.Questa situazione potrebbe avere ripercussioni dirette sul futuro di Kolo Muani, attualmente in prestito alla Juventus. L’attaccante francese, arrivato a Torino con la formula del prestito oneroso, non sembra rientrare più nei piani tecnici di Luis Enrique, e questo potrebbe aprire scenari interessanti per la società bianconera.



Le ultime su Kolo Muani alla Juventus

La Juventus, infatti, potrebbe sfruttare questa situazione a proprio vantaggio per trattare condizioni più favorevoli nell’eventualità di un acquisto a titolo definitivo. Con il PSG intenzionato a investire pesantemente su Gyokeres, la posizione di Kolo Muani nel club parigino appare sempre più marginale, e ciò potrebbe portare a una riduzione della valutazione economica dell’attaccante francese.Un altro scenario possibile potrebbe essere quello di un prolungamento del prestito per un’altra stagione, opzione che permetterebbe alla Juventus di continuare a valutare il rendimento di Kolo Muani senza un esborso immediato. Questa soluzione sarebbe particolarmente gradita ai bianconeri, soprattutto in un contesto di mercato in cui le risorse finanziarie vanno gestite con attenzione per potenziali altri investimenti.Al momento, il rendimento di Kolo Muani con la maglia della Juventus è ancora in fase di valutazione, ma il suo dinamismo e le sue capacità offensive lo rendono un elemento interessante per il progetto tecnico di Thiago Motta. La società bianconera, dunque, resta alla finestra, in attesa di capire quali saranno le reali intenzioni del PSG e se sarà possibile approfittare della situazione per trattenere il giocatore a condizioni vantaggiose.Con il calciomercato estivo ancora lontano,, ma la Juventus potrebbe trovarsi in una posizione privilegiata per trarre beneficio da un possibile addio definitivo del francese al PSG.