Kolo Muani non è andato in vacanza: Tudor, adesso che farai?

Serviva il Monza, l'ultima in classifica e ormai che aspetta la retrocessione, per sbloccare chi da mesi era a digiuno. In 45 minuti, o meglio, in 22, tra l'undicesimo e il trentatreesimo del primo tempo. L'argentino non segnava addirittura dalla partita di andata contro i brianzoli, a metà dicembre mentre per Kolo Muani gli ultimi goal risalivano a inizio febbraio.Goal che comunque non sono da sottovalutare solo perché arrivati contro questo Monza. D'altronde lo ha sottolineato Igor Tudor: "Ho visto le ultime 3-4 gare del Monza e non era così facile", come dimostra quanta fatica avesse fatto il Napoli nel turno precedente contro la squadra di Nesta. E soprattutto

; Tudor non ci ha mai rinunciato da quando è arrivato e la rete è "ininfluente" in tal senso. Tutt'altro peso invece la rete di Kolo Muani, i cui scenari a Torino sono drasticamente cambiati con l'addio di Thiago Motta. Dopo infatti, non era mai partito titolare fino a Parma dove come tutta la squadra ha fatto male. Ma il caso ha voluto che avesse subito un'altra opportunità visto l'infortunio di Vlahovic. Chance che questa volta il francese ha sfruttato. Oltre il goal, la rovesciata iniziale, un'altra grande occasione fallita, la qualità in alcune situazioni di gioco che hanno aiutato soprattutto quando la squadra ha dovuto abbassarsi con l'uomo in meno.No, non è ancora andato in vacanza, nonostante le panchine delle ultime settimane e la situazione contrattuale poteva portare a pensarlo. ED'altronde, il titolo - e il finale - alla storia tra Kolo Muani e la Juventus deve ancora essere scritto. Anche se dovessero essere pochi mesi, può comunque lasciare un ricordo importante a Torino. Dipenderà da cosa succederà nelle prossime settimane. E se fino a pochi giorni fa la qualificazione in Champions della Juventus sembrava non passasse da Kolo Muani, ora è cambiato tutto. Perché è tornato al goal e perchéTudor ha due dilemmi davanti a sé: il primo appunto riguarda il ballottaggio Kolo Muani-Vlahovic, che per il momento può comunque lasciare da parte, almeno fino a quando Vlahovic sarà ai box. Semmai, fin da subito il tecnico. A Bologna, nella sfida decisiva, ci saranno i due che oggi si sono presi la scena. Per il "terzo" in attacco sarà un bel rebus.