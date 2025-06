L'annuncio di Kolo Muani: 'Vado al Mondiale per Club con la Juventus'. Arriva l'ok definitivo del PSG

Adesso non ci sono proprio più dubbi: Randal Kolo Muani giocherà il Mondiale per Club con la maglia della Juventus. Il club bianconero e il PSG, detentore del cartellino dell'attaccante francese, hanno raggiunto un'intesa totale.Il classe 1998, arrivato in prestito secco oneroso fino al 30 giugno, potrà vestire la maglia bianconera anche negli Stati Uniti in vista del Mondiale per Club che, per la Juve, scatterà il prossimo 19 giugno a Washington contro l'Al-Ain.Oltre all'ok definitivo da parte del club fresco vincitore della Champions League, è arrivato quasi in simultanea l'annuncio da parte dello stesso calciatore, il quale ha parlato ai microfoni de L'Equipe confermando il tutto.

L'annuncio di Kolo Muani

"Sono molto contento alla Juventus. Spero di poter continuare qui. Mi hanno accolto bene e mi sto divertendo. Andrò con la Juve al Mondiale per Club".