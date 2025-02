Kolo Muani, tutti per lui: da Mbappé a Deschamps, i messaggi arrivati all'attaccante della Juventus

AFP via Getty Images

Segna sempre lui. E, dopo ogni rete, le celebrazioni non arrivano solo dai tifosi della Juventus, ma anche da alcune delle più grandi stelle del calcio internazionale.Un impatto devastante che ha attirato i complimenti di amici e colleghi, da Kylian Mbappé a Ousmane Dembélé, passando per Achraf Hakimi e persino l’account ufficiale della nazionale francese. Con la benedizione, a distanza, di, che ha sempre creduto in lui.



Il rapporto con Mbappé



Deschamps e il messaggio a Kolo

Dopo la sua splendida doppietta contro il Como,ha condiviso su Instagram alcune foto del match, accompagnate dalla frase: "Tutti insieme". Un messaggio di unione, ma anche il simbolo di un giocatore che sta tornando al centro della scena. Il primo a rispondere è stato proprio, compagno di lunga data e amico fraterno, con cui l’attaccante juventino condivide le origini di Bondy, la piccola città a nord-est di Parigi da cui sono partiti entrambi. "Te lo strameriti", ha scritto Kylian, sottolineando il riscatto di Randal dopo un periodo difficile al Paris Saint-Germain.Per, infatti, l’esperienza parigina non è stata semplice. Arrivato con grandi aspettative nell’estate del 2023, ha faticato a trovare spazio in una squadra costruita attorno ae modellata secondo le idee di Luis Enrique. Più che una semplice riserva, è spesso sembrato un corpo estraneo, impiegato a intermittenza e senza la fiducia necessaria per esprimere il proprio talento. In molti lo consideravano inadatto allo stile di gioco del tecnico spagnolo, e le sue prestazioni altalenanti ne hanno ridotto progressivamente il minutaggio.Ora, però, con lala musica è cambiata. Sotto la guida di Thiago Motta,La sua esplosività e il suo senso del gol si stanno rivelando determinanti per i bianconeri, e i numeri parlano chiaro: gol, assist e prestazioni in crescendo che lo rendono uno degli uomini più in forma del momento. Un cambiamento che non è passato inosservato nemmeno tra i suoi ex compagni di squadra., rimasto al PSG e protagonista di una stagione da urlo,Un attestato di stima non da poco, soprattutto considerando che Dembélé, nel frattempo, sta vivendo un periodo straordinario con il club parigino. L’ex Barcellona è stato recentemente reinventato come falso nueve da Luis Enrique, un ruolo che sta interpretando al meglio: ieri ha segnato una doppietta contro il Monaco, dopo aver messo a segno due triplette consecutive.Anche, fresco di rinnovo fino al 2029 con il PSG, ha voluto congratularsi con Kolo Muani, sottolineando quanto il gruppo degli ex parigini sia ancora unito nonostante i destini diversi. Ai complimenti si sono aggiunti anche quelli dei giovani talenti Mayulu e Zague, a dimostrazione di quanto Randal sia rispettato e apprezzato anche dalle nuove generazioni del calcio francese.Ma il sorriso più grande, probabilmente, è quello di. Il CT della Francia non ha mai smesso di credere in Kolo Muani, neppure nei momenti più difficili al PSG, quando l’attaccante faticava a trovare spazio in campo. Lo ha sempre convocato e gli ha dato fiducia, venendo ripagato con gol pesanti: nel 2024, infatti, Kolo Muani è stato il miglior marcatore della nazionale francese, con sei reti all’attivo. Un bottino che supera addirittura quello di Mbappé, che nello stesso periodo si è fermato a due.La rinascita di Kolo Muani è stata celebrata anche dall’account ufficiale della nazionale francese, che sui social ha esaltato il suo momento con un messaggio chiaro: "La macchina è lanciata". Un riconoscimento importante per un giocatore che sembrava destinato a perdersi nelle difficoltà parigine, ma che ora sta riscrivendo la sua storia con la maglia bianconera.Con la Juventus, Kolo Muani ha trovato l’ambiente ideale per rilanciarsi, un allenatore che crede in lui e una squadra che valorizza le sue qualità. I tifosi bianconeri, dopo anni alla ricerca di un attaccante affidabile e continuo, si godono il loro nuovo bomber. E anche le stelle del calcio mondiale, da Mbappé a Deschamps, applaudono la sua rinascita.Ora la sfida sarà mantenere questo livello e continuare a segnare con regolarità, sia con la Juventus che con la nazionale.Ma, per il momento, la priorità resta una sola: continuare a fare ciò che gli riesce meglio. Segnare.