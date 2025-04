Kolo Muani-Juventus, lo scenario è cambiato: le novità sul futuro dell'attaccante

AFP or licensors



Kolo Muani-Juventus: futuro lontano

I novanta minuti di a rimanere in panchina per tutta la partita. Il nuovo attaccante della Juventus per la prima volta da quando è arrivato a Torino a gennaio non è sceso in campo. Con Thiago Motta era sempre stato titolare ad eccezione della partita contro il Cagliari. Quali scenari ci sono per il futuro di Kolo Muani? L'attaccante è in prestito secco dal PSG senza opzioni di riscatto da parte della Juventus.Dopo i cinque gol nelle prime tre partite, un lunghissimo digiuno. Randal Kolo Muani non segna dalla doppietta di Como dello scorso 7 febbraio e da quei giorni -

quelli dei record societari riscritti sin dal pronti via-, lo scenario per il francese è cambiato. Non solo per le questioni di campo e il cambio di guida tecnica che comunque incide su tutta la situazione, ma in generale riguardo il futuro del giocatore.Se a Torino si ipotizzava di proporre al Paris Saint-Germain un prestito-bis, magari con clausola di diritto di riscatto, scrive la Gazzetta dello Sport, oggi la conferma è più lontana. Da una parte il suo rendimento calato, dall’altro l’addio di Thiago Motta che a gennaio era stato un grande sponsor del suo acquisto a titolo temporaneo. Dopo solo pochi mesi le strade tra la Juve e Kolo Muani possono separarsi; scenario comunque calcolato da entrambi le parti.