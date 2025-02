Kolo Muani a Dazn: ‘Futuro alla Juventus? Vedremo. Thiago Motta mi ha convinto, lo faccio anche per lui’

AFP via Getty Images

Kolo Muani Juve, l’intervista

Le parole di Randal, in avvicinamento a Juventus Inter , a Dazn.– Sono molto felice, è folle pensare che sia riuscito a fare 5 goal. Non li ho fatti da solo perché i miei compagni erano lì ad aiutarmi. Abbiamo vinto due match, ma abbiamo perso contro il Napoli. E il goal contro il Napoli non mi ha reso felice perché abbiamo perso quella partita. Ma sono molto felice di aver segnato e voglio fare ancora goal.– Ho fatto un provino con Vicenza e Cremonese e sono andati molto bene, però io ero molto piccolo e i miei genitori non mi hanno lasciato venire qui. Ora sì, sono felice.

– Mi ha convinto lui? Sì. Ho parlato molto con lui. Mi ha parlato degli obiettivi e del fatto che avrei dovuto ricercare la perfezione per il club, mi ha parlato delle idee del club. Mi ha motivato a venire qui e sono molto felice. E ora tocca a me fare bene anche per lui.– Sì, possiamo giocare insieme. È un giocatore molto forte tecnicamente, ha fiuto per il goal. Voglio giocare con lui e con tutti i compagni di squadra.– Sì è stato un momento difficile per me quando non sono riuscito a segnare. Ma è ora un nuovo anno, ci sono nuovi obiettivi. Sono più forte rispetto a prima. Ora sto bene, voglio mettermi alla prova, voglio fare goal e voglio migliorarmi. Lo devo a me stesso. Quindi ora è tutto ok, nessun problema.– Sono sempre pronto!– Sono molto felice di vedere i tifosi contenti per il mio arrivo. E anche io sono felice. Vedremo, vedremo. Intanto sono molto felice di essere a Torino e di giocare per i bianconeri.