Kolo Muani rompe il digiuno e il gesto dopo il goal non passa inosservato: può essere l'arma in più di Tudor

79 giorni. 589 minuti. Numeri tutt'altro che casuali. Numeri che sanno di liberazione.è tornato a segnare con la maglia della, fatto che non avveniva dallo scorso 7 febbraio quando l'attaccante francese mandò a referto una strepitosa doppietta contro il Como. Da quel momento, però, l'interruttore si era improvvisamente spento.L'attaccante francese, arrivato in prestito dal PSG, si era letteralmente eclissato, a suon di prestazioni rivedibili e di un minutaggio destinato poi a crollare inesorabilmente dopo l'esonero di Thiago Motta e l'arrivo in panchina di Igor Tudor. Da quando, infatti, l'allenatore croato è al timone della formazione bianconera, il classe 1998 ha perso improvvisamente il suo posto al solo all'interno dello scacchiere bianconero.



Digiuno interrotto



Il gesto dopo il goal



Incognita futuro

Se con Motta Kolo Muani aveva impiegato poco tempo per prendersi i gradi di titolare, sotto la guida dell'allenatore croato la situazione è capovolta. Nelle ultime cinque partite, infatti, Kolo Muani ne ha giocate solamente due con i gradi da titolare. Uno scenario favorito anche dalle diverse assenze che hanno ridotto le opzioni della Juventus dalla trequarti in su. L'importante, però, è avere la capacità di sapere sfruttare le occasioni. E Kolo Muani, dopo l'opaca prestazione di Parma in qualità di trequartista, contro il Monza ha ritrovato la luce.Il devastante impatto di Kolo Muani alla Juventus, condito da 5 goal nelle prime 3 partite ufficiali, sembra ormai un lontano ricordo. L'attaccante nativo di Bondy non segnava dallo scorso 7 febbraio. Nel mezzo otto partite di campionato, alle quali se ne aggiungo due di Champions League e una di Coppa Italia, nella quale l'ex centravanti dell'Eintracht non ha più trovato la via del goal. Contro il Monza, Kolo Muani ha spazzato via i fantasmi ed è tornato a fare quello per cui la Juventus lo aveva preso nel mercato di gennaio.L'infortunio di Vlahovic, in tal senso, gli offre una concreta possibilità: può essere proprio lui, infatti, l'arma in più per questo finale di stagione. Quattro partite - Bologna, Lazio, Udinese e Venezia - per spingere la Juventus tra le prime quattro della Serie A. Un traguardo minimo e allo stesso tempo vitale e complicato. Per raggiungerlo servirà compiere un ulteriore step e Kolo Muani può rappresentare un autentico asso nella manica.Non sono passati inosservati i frame successivi al goal con il quale Kolo Muani ha chiuso la partita contro il Monza. Non appena il pallone è rotolato in fondo al sacco, l'attaccante in maglia numero 20 si è lasciato andare ad un urlo liberatorio verso i tifosi, indicando lo stemma del club con la mano. Una sorta di messaggio per sottolinerare come impegno e sacrificio per la causa bianconera, da parte sua, non sono mai mancati.E il futuro? Tema caldo ma non propriamente urgente. Kolo Muani, infatti, è approdato all'ombra della Mole con la formula del prestito secco e solo tra un paio di mesi sarà possibile comprendere cosa ne sarà di lui. Nell'accordo con il PSG non c'è alcuna opzione in favore della Juventus, per questo motivo se i bianconeri vorranno trattenere il giocatore dovranno sedersi al tavolo con i parigini e, eventualmente, imbastire da zero una trattativa con il club francese."Nessuno sa che cosa farò la prossima stagione, se sarò ancora alla Juve o lontano ma sono contento di aiutare la squadra. Il mio obiettivo è uno solo: vincere", le sue parole nel post partita riportate da La Gazzetta dello Sport.