L'idea del PSG su Kolo Muani

costa… 720 mila euro a goal . Dopo l'exploit iniziale con cinque reti nelle prime tre partite, l'attaccante francese dellasi è sostanzialmente bloccato, fino a perdere il posto da titolare che si era subito guadagnato ai danni di Dusan Vlahovic, ora rilanciato da Igor Tudor. Il suo futuro, dunque, resta in dubbio, se non altro perché il club bianconero dovrà eventualmente mettersi a discutere in maniera seria e convinta con ilper trattenerlo a Torino, qualora si convincesse di voler puntare su di lui.

Ecco, in questo senso nulla è ancora deciso: per il classe 1999 sarà decisivo questo rush finale di stagione, in cui dovrà provare a giocarsi le sue carte per convincere la Vecchia Signora a investire ancora su di lui affidandogli un ruolo da protagonista. Al PSG, intanto, sono già convinti di una cosa: secondo i francesi Kolo Muani è già stato rivalutato, al punto da poter diventare un asset importante nel corso dell'estate in chiave mercato, per una trattativa con la Juventus o con un altro club. All'ombra della Torre Eiffel, insomma, si stanno già sfregando le mani, intuendo la possibilità di ottenere un bel gruzzoletto dalla sua eventuale cessione a titolo definitivo, quella che non è riuscita a stipulare a gennaio con i bianconeri trovando un accordo per un prestito secco.