Kolo Muani si gioca la Juventus: contro il Bologna la chance per ripetersi, poi il futuro

Contro il Monza,è riuscito ad interrompere un digiuno da goal che imperseverava ormai da oltre due mesi. Non segnava dal 5 febbraio, il francese, nel giorno della sua doppietta decisiva contro il Como. Nel mezzo è successo praticamente tutto: una vena realizzativa che si è improvvisamente spenta, per non parlare dell'avvicendamento in panchina con l'addio di Thiago Motta - che su di lui aveva puntato tantissimo - e l'arrivo di Igor Tudor, le cui gerarchie offensive avevano riportato in auge un Dusan Vlahovic che però ora è fermo ai box.

La prova del 9

Il futuro

Per Kolo Muani, in prestito fino al 30 giugno, si profila dunque un'altra occasione da capitalizzare nel miglior modo possibile. Perché se nel ruolo di trequartista il francese ha faticato ad incidere, quando Tudor l'ha schierato da centravanti, l'ex attaccante dell'Eintracht ha risposto subito presente e lo ha fatto con una prova di spessore, impreziosita dal goal del definitivo 2-0 contro i brianzoli.Contro il Bologna dovrebbe, con ogni probabilità, toccare nuovamente a lui viste le non perfette condizioni di Vlahovic. Si è spesso parlato della possibile convivenza tra i due e, in tal senso, ne ha parlato anche Tudor, ma il riscontro del campo non ha mai entusiasmato. Anzi.Kolo Muani ha dimostrato di saper incidere maggiormente proprio quando viene schierato in qualità di riferimento avanzato. Il meglio di sè, il classe 1998, lo ha dato proprio quando Vlahovic era fuori e a Bologna il ragazzo di Bondy proverà a ribadire tale concetto.A Bologna, e in questo finale di annata, Kolo Muani è chiamato a giocarsi anche una fetta importante del suo futuro. Il suo contratto con la Juventus scadrà tra poco più di due mesi, nonostante i bianconeri sperano ancora di poterlo schierare al Mondiale per Club. Ma non finisce qui. L'intenzione del club zebrato, infatti, è quella di sedersi al tavolo con il PSG - detentore del cartellino - per provare ad imbastire una nuova trattativa: l'intenzione della Juve sarebbe quella strappare il giocatore ai parigini nuovamente con la formula del prestito, magari inserendo un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo esercitabile tra un anno. Una situazione in completo divenire ma che passa anche dai segnali che il ragazzo saprà dare, sul campo, in queste ultime e decisive settimane.