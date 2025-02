Kolo Muani-Juventus, permanenza possibile ma solo in prestito: tutte le cifre e gli scenari per l'estate

AFP via Getty Images

In questo caso possono davvero bastare i numeri per raccontare un impatto devastante : per cominciare quelli più evidenti, cinque goal in tre partite, di cui quattro su azione, roba da spazzare subito via qualsiasi minimo dubbio sull'operazione messa a segno.è già al centro del "progetto" della, molto più di Dusan Vlahovic che infatti è finito in panchina come una riserva qualunque, al punto da non vedere nemmeno il campo a Como. Per quanto riguarda il francese, invece, alla Continassa si guarda già al futuro.

Quanto costa Kolo Muani

Perché con RKM ci sono di mezzo cifre importanti considerando sia il valore del cartellino che l'ingaggio da 9 milioni di euro netti, cifre decisamente non compatibili con la politica bianconera di contenimento dei costi, ma lo scenario potrebbe cambiare se il club dovesse pensare solo allo stipendio, "dimenticando" il resto. Come scrive Tuttosport, ilnon potrebbe comunque avvenire alle condizioni attuali, vale a dire senza nessun obbligo e con un investimento di "appena" circa 5 milioni di euro tra oneri e bonus di varia natura per il "noleggio".Ma il, che lo ha comprato a 95 milioni nel 2023, potrebbe pure "accontentarsi" di una cinquantina di milioni che consentirebbero di evitare minusvalenze. Una cifra che la Juventus potrebbe sborsare subito nel caso di cessioni (quella di, innanzitutto) o di un prestito oneroso. Tutto, ovviamente, passa dalla qualificazione alla prossima Champions League, senza la quale gli scenari muterebbero in modo radicale.