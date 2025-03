Kolo Muani come... Higuain: la richiesta di Thiago Motta per Juventus-Atalanta e il duello con Lookman

Getty Images

Cosa chiede Thiago Motta a Kolo Muani

Se Kenan Yildiz è a rischio - e tendenzialmente lo sarà fino all'ultimo, in quanto tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche in relazione al virus intestinale - sunon ci sono dubbi: sarà ancora lui a occupare la casella del centravanti nel big match di questa sera tra, davanti a una trequarti composta da Weston McKennie, Nico Gonzalez e, a questo punto, uno tra il giovane turco e Teun Koopmeiners.L'ambizione di, come racconta La Gazzetta dello Sport, è quella di avere a disposizione una sorta di alter ego di…, ovvero l'implacabile attaccante che, ormai sette anni fa, contribuì con un suo goal, insieme a Blaise Matuidi, all'ultimo successo bianconero contro la Dea all'Allianz Stadium, che risale appunto al 14 marzo 2018. Il tecnico italo-brasiliano, in sostanza, punta tutto sul dinamismo del francese, abile ad attaccare la profondità e ad allungare le difese avversarie, per mandare in tilt il sistema di sorveglianza di Gianpiero Gasperini: un "serpente" che si muove senza dare punti di riferimento, scatti per favorire gli inserimenti di ali/trequartisti e goal, come all'inizio della sua avventura a Torino.

I numeri di Kolo Muani

Il duello con Lookman

Kolo Muani ha avuto un impatto devastante alla Juventus tra fine gennaio e inizio febbraio, segnando la bellezza di cinque reti in tre partite e confezionando un assist spaziale a Francisco Conceicao nel derby d'Italia. Il numero 20 - riflette sempre la rosea - conserva tuttora una media-goal invidiabile in campionato (un centro ogni 92'), però non esulta da un mese. Una sorta di quaresima anticipata, che Randal conta di interrompere nella serata che può cambiare il finale di stagione della Vecchia Signora. Serata che, tra l'altro, per lui inizierà subito con la luce dei riflettori, grazie al premio di MVP del mese di febbraio che riceverà davanti ai suoi tifosi.Dal lato opposto della "barricata" troverà, che resta l'uomo più imprevedibile dell'Atalanta (ed è un osservato speciale anche della stessa Juve in chiave mercato, per quanto la pista si preannunci fin da ora molto complessa). Perché parte da sinistra, è vero, ma non offre altri riferimenti agli avversari, lastricando il sentiero di sorprese e improvvisazioni, come del resto dimostrano i 12 goal (e 5 assist) segnati finora in Serie A. Quella tra Kolo Muani e Lookman, in sostanza, sarà una delle "sfide nella sfida" più interessanti di serata all'Allianz Stadium. Per buona pace di Dusan Vlahovic, destinato a osservarla dalla panchina (almeno all'inizio…).





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui