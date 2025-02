Kolo Muani, il messaggio arrivato da Mbappé

AFP via Getty Images

"Tutti insieme", ha scritto Kolo Muani a commento delle foto postate su Instagram. E subito è arrivato il messaggio di Kylian Mbappé, che con l'attaccante della Juventus non condivide solo le origini di Bondy, ma anche una solida amicizia: "Te lo strameriti". Un bel gesto di incoraggiamento da parte dell'ex compagno al PSG, dove Kolo Muani aveva passato gli ultimi due anni lottando per trovare spazio. Un po' perché oscurato dalla presenza del grande bomber, ma soprattutto perché considerato inadatto dal tecnico Luis Enrique.A stretto giro è arrivata la risposta di Ousmane Dembélé, che è rimasto al PSG e continua a segnare con regolarità: "Sei tu il capo", ha scritto l'esterno, ormai utilizzato da falso nove da Lucho, con ottimi risultati. Ieri è arrivata una doppietta contro il Monaco, dopo due triplette consecutive, confermando la sua esplosione in questo nuovo ruolo.