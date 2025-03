Kolo Muani, il dato da capogiro: 'Meglio di Higuain e Trezeguet'

AFP via Getty Images

Lascenderà in campo questa sera alle ore 20.45 all'Allianz Stadium contro l'Hellas Verona. C'è però grande attesa di vedere nuovamente in azione l'attaccante francese Randal. Il dato sul suo score realizzativo infatti è da capogiro. Cinque goal nelle sue prime cinque presenze in bianconero in Serie A. Nell'epoca dei tre punti a vittoria nessun calciatore della Juventus è riuscito a fare altrettanto nelle sue prime sei partite con i piemontesi (quattro gol per Vincenzo Iaquinta, David Trézéguet, Gonzalo Higuaín e Filippo Inzaghi). Il centravanti ha realizzato in media un gol ogni 76 minuti in questo campionato.