Kolo Muani e Vlahovic insieme? Thiago Motta 'chiude' la porta, il messaggio

Kolo Muani e Vlahovic insieme? Perchè Thiago Motta non ci pensa adesso

Uno dei grandi temi che ruotano attorno alladopo l'arrivo diè se vedremo il francese giocare contemporaneamente con Dusan Vlahovic, senza che uno escluda l'altro dal primo minuto. Tema che Thiago Motta ha già affrontato dicendo che sì, possono giocare insieme. Ma la possibilità diventerà realtà? Il tecnico in conferenza ha dato indicazioni chiare. Chissà, magari un giorno uscirà la formazione e ci saranno sia Vlahovic che Kolo Muani. Ma quel giorno non è oggi, e non sarà domani o dopo domani. "Ci vuole un equilibrio e la squadra deve funzionare nelle due fasi. Sono di altissimo livello,Con questa risposta, Motta ha fatto capire che. Perché serve equilibrio, appunto, e perché tra gli attaccanti esterni sono già in diversi a dover rimanere fuori. Semmai, Vlahovic e Kolo Muani potranno giocare contemporaneamente a gara in corso e in situazioni particolari, come successo con l'Empoli nell'ultima mezz'ora.

O uno o l'altro anche se parlare di vero ballottaggio tra Vlahovic e Kolo Muani non rappresenterebbe la situazione. Perché il francese dal primo momento in cui è arrivato a Torino si è preso il posto di centravanti, confermandolo con i tre goal in due partite."L'atteggiamento di Dusan fino ad oggi è sempre stato impeccabile. Un ragazzo che si allena sempre bene e che accetta le decisioni per il bene della squadra", ha spiegato l'allenatore. Ecco, la sensazione è che il serbo dovrà armarsi di pazienza perché di decisioni da "accettare" ce ne saranno ancora diverse.