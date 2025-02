Kolo Muani e Di Gregorio a Sky dopo Como-Juventus: 'Vittoria importante, stiamo creando qualcosa di bello'

Il pensiero di Di Gregorio

Randal Kolo Muani e Michele Di Gregorio hanno parlato ai microfoni di Sky pochi istanti dopo la vittoria della Juventus contro il Como. Le parole dell'attaccante francese:"Per me è importante giocare e vincere, tre punti in una partita difficile, siamo felici e ora pensiamo alla prossima. Sono felice di essere qui con questi compagni, giochiamo bene, sono felice di essere alla Juve""Sapevamo di giocare su un campo difficile, il Como gioca bene a calcio, ti mette in difficoltà quando è in possesso. Importante vincere, lottato fino all'ultimo. Randal e gli altri nuovi si sono integrati subito, si sta creando qualcosa di bello".