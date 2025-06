AFP via Getty Images

Kolo Muani e Conceicao al Mondiale per Club con la Juventus, è UFFICIALE: l'annuncio del club

2 ore fa



Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao continueranno a vestire la maglia della Juventus anche al prossimo Mondiale per Club che scatta nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno, mentre la Juve farà il suo esordio nella notte italiana del 19 contro gli emiratini dell'Al-Ain.



Attraverso un brevissimo comunicato, apparso sui propri canali social, la Juve ha confermato ciò che di fatto era già stato definito nei giorni scorsi: sia l'attaccante francese che l'esterno portoghese, arrivati in prestito, voleranno negli Stati Uniti per rappresentare la Juve al Mondiale.