Kolo Muani debutta in Champions League: la Juventus pensa già a come trattenerlo

Randal Kolo Muani ha giocato la sua prima partita con la maglia della Juventus sul palcoscenico della Champions League. L'attaccante francese, inserito nella lista UEFA dopo la prima fase, è stato schierato con una maglia da titolare contro il PSV nella gara d'andata dei playof. Il classe 1998, per la prima volta da quando veste il bianconero non ha trovato la via del goal, e la sua partita si è chiusa dopo 77 minuti, tutt'altro che semplici, quando Thiago Motta l'ha richiamato in panchina per dare spazio a Dusan Vlahovic. Circa un paio d'ore prima, nel corso della tradizionale intervista pre-partite, Cristiano Giuntoli aveva ribadito ai microfoni di Sky come l'intenzione del club bianconero sia quella di trattenere il giocatore anche dopo la scadenza del prestito.

Le parole di Giuntoli su Kolo Muani e il PSG

La strategia della Juventus

"I rapporti tra i club sono ottimi, abbiamo fatto un lavoro normale nel periodo lontano dal mercato perché c'era preoccupazione su Milik. Abbiamo bruciato le tante concorrenti e c'è volontà di proseguire, c'è l'accordo di rivedersi a fine anno per continuare con lui", ha dichiarato il Football Director bianconero.Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il piano del club bianconero sarebbe quello di sedersi al tavolo con il PSG per imbastire un nuovo prestito, con scadenza fissata a giugno 2026, con l'inserimento di un'opzione per il riscatto che, a quel punto, consentirebbe a Kolo Muani di diventare a tutti gli effetti un calciatore bianconero. Ogni discorso, dunque, sarà rimandato al termine della stagione, ma la volontà di Madama è ormai molto chiara: dare continuità al rapporto col suo nuovo attaccante.