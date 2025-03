Kolo Muani, dalla Francia: il PSG valuta l'ipotesi Newcastle

Getty Images

Kolo Muani può andare in Premier League?

A Torino lo vedono già in bianconero a lungo, maè a tutti gli effetti un giocatore del. Che di conseguenza ha il suo futuro nelle proprie mani, con la possibilità di decidere per lui, eventualmente, una nuova destinazione per quando si libererà dal prestito con la Juventus , ovvero a fine stagione.A questo proposito, secondo quanto riportato dai francesi di RMC Sport, il club parigino ci sta già pensando e lo avrebbe offerto alin cambio di, il centravanti svedese valutato dagli inglesi 150 milioni di sterline. Una cifra monstre, che evidentemente si punta a ridurre proprio sfruttando Kolo Muani, che però la Juve vorrebbe già trattenere, soddisfatta di quanto visto finora

L'idea di mercato della Juventus

I numeri di Kolo Muani

Presenze: 9

Minuti: 719

Goal: 5

Assist: 2

Per la Vecchia Signora non si tratta di un affare semplice, lo si è sempre detto. Sia per le cifre, sia per questioni interne, tra cui la situazione di Dusan Vlahovic che comunque sembra più lontano da Torino considerando la questione del difficile rinnovo di contratto. Dall'altra parte, poi, c'è appunto il PSG, che ha già messo in chiaro di non voler puntare su Kolo Muani ma allo stesso tempo non vuole svenderlo dopo un investimento di 90 milioni di euro. La Juventus, che vuole inserirsi (di nuovo) in queste dinamiche, avrebbe già pensato a formula e cifre: un ulteriore prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 40 milioni, stando alle ultime indiscrezioni. A patto, però, che Nasser Al-Khelaifi e i suoi non mettano a punto un piano diverso per Randal, magari per spedirlo dritto in Inghilterra. La situazione, insomma, dovrà essere monitorata, valutando anche il rendimento che il giocatore manterrà da qui alla fine della stagione a Torino.