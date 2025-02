Kolo Muani da 8 in pagella: 'Tocca trovargli un soprannome', 'Bomber di razza'

AFP via Getty Images

Como-Juventus, la pagella di Kolo Muani

Il migliore in campo diè ovviamenteautore della seconda doppietta consecutiva. L'attaccante francese sta superando qualsiasi record per l'impatto che ha avuto nella nuova squadra. E i voti in pagella dopo Como-Juve sono superlativi.Tuttosport dà 8 in pagella a Kolo Muani commentato: "Saluta Tevez, detto l’Apache. Punta Baggio, il Divin Codino bianconero. Cinque reti nelle prime tre partite con la maglia della Juventus: di questo passo tocca trovargli in fretta un soprannome, perché pare pronto a scrivere nuovi record. Quello che non raccontano le statistiche, però, è come abbia trovato la via del gol sulle sponde del Lago di Como: salta l’uomo e scarica una sassata in fondo al sacco, alla prima occasione utile, da bomber di razza. E poi è freddo dal dischetto".

"Sempre più “on fire”: seconda doppietta di fila, cinque gol in tre partite. Un destro prepotente sotto la traversa, il rigore decisivo nel finale e tante cose buone", scrive invece il Corriere dello Sport (voto 8).