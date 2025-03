Kolo Muani, chiamata importante: gol e giocate, Motta gli dà un compito preciso

AFP or licensors

Chi è davvero Randal Kolo Muani? È il giocatore che, quando si trova davanti alla porta, riesce a colpire con una precisione quasi chirurgica, calciando con determinazione e trovando la rete con frequenza? Oppure è quello che, pur giocando in posizioni più defilate, si mette a disposizione del suo allenatore per svolgere compiti difensivi, adattandosi a nuove situazioni di gioco, diventando anche un valido assistman, ma senza la stessa incisività sotto porta, con il risultato di segnare meno rispetto alle sue potenzialità? La verità, come spesso accade in queste situazioni, sta probabilmente nel mezzo, e in questo caso la cosa non è affatto negativa. Anzi, è un aspetto che ha permesso al francese di sorprenderci, adattandosi a ruoli diversi e rivelandosi una risorsa preziosa anche in posizioni più lontane dalla porta avversaria.

Ma c'è un punto fondamentale: Randal Kolo Muani è stato scelto e fortemente voluto a Torino per la sua capacità di segnare, per la sua instintiva presenza in area, per la sua pericolosità quando la palla è lì, a un passo dal gol. Il suo compito principale era quello di fare gol, e ora, più che mai, è necessario che torni a farli con costanza. Perché, oltre all’aspetto individuale, il suo contributo alla squadra è vitale per raggiungere l'obiettivo della qualificazione alla Champions League, uno degli scopi principali della stagione della Juventus.Non solo: Kolo Muani ha ancora la possibilità di dare una mano a coltivare qualche sogno di un piazzamento migliore rispetto al quarto posto, un risultato che, pur essendo ancora un traguardo importante, lascia aperta la porta per ambire a qualcosa di più. Finché la matematica non condanna, l'aspirazione di un futuro migliore è lecita e giustificata. Per tutto questo, il ritorno alla rete per Kolo Muani non è solo un bisogno per la squadra, ma una necessità per la sua stessa carriera a Torino, che non può fare a meno dei suoi gol se si vuole continuare a sognare in grande.