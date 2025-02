Kolo Muani, 'canale preferenziale' per la Juventus in estate? Cosa filtra

AFP via Getty Images

La domanda serpeggia tra i tifosi (e pure tra gli addetti ai lavori) fin dal momento del suo approdo alla Continassa:ha speranze di rimanere allaanche dopo la fine di questa stagione? Come spiega Romeo Agresti, con la nuova dirigenza il club bianconero è tornato in buoni rapporti con il, ma ciò non significa necessariamente che abbia un canale preferenziale per l'acquisto dell'attaccante (ora in bianconero prestito secco oneroso); certo, se ne potrà parlare, soprattutto se il francese continuerà a mantenere il livello mostrato nelle primissime uscite in maglia Juve e si meriterà di diventare il centravanti principale per il futuro. Ad ogni modo, con il PSG bisognerà trattare: la situazione attuale è perfetta per tutti - compresa la stessa società transalpina, certa che in questi mesi il suo giocatore potrà essere valorizzato in una squadra di primo livello - ma nulla è già scritto.