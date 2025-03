Kolo Muani, cambia il futuro? Tutto dipende da... Tudor. Che proverà a rimetterlo al centro

AFP or licensors

Cambia il futuro di Kolo Muani?

Non è finita finché non è finita. Anzi, perpotrebbe essere solo l'inizio di un nuovo capitolo. L'attaccante francese ci spera fino in fondo: dopo un avvio promettente, la sua continuità si è dissolta, confermando le perplessità che lo accompagnavano già ai tempi del PSG. Il suo problema? L'incapacità di essere decisivo con costanza, quella qualità che distingue i grandi giocatori dai buoni interpreti del ruolo.Ha fatto rumore la decisione di Igordi lasciarlo in panchina per tutti i 90 minuti. "Me la sentivo così", ha spiegato l'allenatore croato in conferenza stampa, lasciando intendere che si è affidato più all'istinto che alla logica. La Juventus, d'altronde, aveva concesso poco al Genoa e, complice anche la scarsa pericolosità offensiva degli avversari, Tudor non ha sentito il bisogno di cambiare. Eppure, la manovra bianconera è apparsa sterile, priva di quella scintilla necessaria per creare occasioni da gol., con la sua imprevedibilità, avrebbe potuto offrire una soluzione alternativa.Molti hanno visto in questa scelta un indizio sul destino del francese in bianconero. Il fatto che non sia più considerato centrale nel progetto – con Vlahovic preferito anche per motivi strategici legati al club – lo allontana dalla possibilità di una conferma alla Juventus. Giuntoli aveva pensato a un nuovo prestito dal PSG prima di valutare un acquisto definitivo, ma lo scenario sembra cambiato.Senza certezze, è impossibile pianificare.Tuttavia, Kolo Muani non è stato messo ai margini. Il pupillo di, fondamentale anche per il suo arrivo a Torino, sarà testato in coppia con Vlahovic. Superata la fase in cui Tudor ha cercato un equilibrio quasi scientifico, ora l'obiettivo è trovare soluzioni offensive più efficaci. Il francese, con i suoi guizzi, potrebbe completare la potenza del serbo, regalando alla Juve un attacco più incisivo. Perché se c'è qualcosa di cui questa squadra ha bisogno – oltre alla solidità difensiva – è proprio qualcuno che sappia segnare senza paura.